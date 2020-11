Framleis ei stund før mildvêret reiser frå oss

innenriks

– Vêrsituasjonen ser ikkje ut til å bli særleg annleis. Det er framleis lågtrykk på rekkje og rad i prognosane. Vinterkjensla som ein får nokon stader fredag, blir truleg ikkje langvarig, seier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

Ho seier at det er altfor tidleg å seie noko om vi får ei kvit eller grøn jul.

– Men når det gjeld november, så ser det ikkje ut som vi får eit heilkvitt dekkjande landskap for alle i heile Noreg. Det er for ustabil vêrsituasjon for det. Så får vi sjå i desember om det endrar seg då.

Kjølig fredag

– Fredag får vi litt kjøligare vêr. Det ser ut som det vil bli snøbyer frå Møre og Romsdal og vidare nordover. Det vil òg vere ganske kraftig vind på kysten.

Nedbøren roar seg i Møre og Romsdal og Trøndelag utover fredagen, men det kan framleis vere nokre snøbyer inn mot laurdagen lenger nord. Laurdag er det eit nytt lågtrykk med mildare luft, regn og vind, og det er berre i Troms og Finnmark det framleis vil halde seg kjøligare og kanskje komme sluddbyer og snø.

– Elles vil det helle over til litt mildvêr lengre sør, seier Borander.

Sol i sør

Sør-Noreg og Vestlandet vil få ein veldig fin dag fredag.

– Mykje sol, men litt kjøligare med nordavind. Det kan sjå ut som også Vestlandet får ei lita luke fredag ettermiddag med opphaldsvêr, og kanskje ein her får sjå dei siste solstrålane når sola går ned denne dagen.

Laurdag morgon er det nye lågtrykket på veg, og då blir det mykje regn og mykje vind, spesielt på Vestlandet. Det kan bli opp mot liten storm. Både Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag vil vere utsett i helga.

Sjølv om det blir mykje vind og kastevind langs kysten austafjells, blir det nedbørsmessig bra. Men meteorologen seier ein må følgje med på situasjonen.

– Stormrushet kan komme no. Det er haustsesongen med stadige lågtrykk frå vest som har med seg mild og fuktig luft, seier Borander.

Ho meiner det har vore ekstra mildt og fuktig vêr denne hausten. I byrjinga av november vart det sett fleire varmerekordar, spesielt på Austlandet.

