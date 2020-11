Frp ber Høgre bli med på pensjonsforlik

innenriks

Frp har nyleg, saman med SV, teke eit initiativ i Stortinget til å endre pensjonssystemet.

Jensen viste i Stortingets munnlege spørjetime onsdag til at Solberg i trontalen sin i haust påpeika at utviklinga for pensjonistane har vore annleis enn det som vart lagt til grunn då pensjonsreforma kom i 2011.

– Betyr det no at Høgre er innstilt på eit forlik i Stortinget som kan rydde opp i det titusenvis av pensjonistar opplever som djupt urettferdig, nemleg at kjøpekrafta deira blir svekt heilt systematisk som følgje av underreguleringa? spurde Jensen.

Solberg viser til at ein breitt samansett pensjonskommisjon no evaluerer reforma, ser på om måla med ho er nådd og vurderer om det er balanse mellom dei langsiktige inntektene og utgiftene.

– Utgangspunktet vårt er at justeringar og endringar burde skje i samband med ein heilskapleg gjennomgang av eit pensjonistsystem, sa statsministeren.

Ho viste til at systemet er komplisert, og at ei eventuell endring av underreguleringa på 0,75 prosent heng tett saman med andre delar av opplegget.

– Vi bør ha tid til å gå grundig gjennom desse sakene, konstaterte Solberg.

