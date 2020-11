innenriks

Det opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på koronapressekonferansen til regjeringa onsdag.

– Smitte som kjem over grensa, har vore eit stort problem, og vi ser òg at desse tiltaka fungerer ved at færre kjem. Det er bra, sa Mæland.

Over 400 personar vart bortviste i Aust politidistrikt, der både Gardermoen og Svinesund ligg. I rundt 300 saker var grunnlaget manglande dokumentasjon på negativ koronatest.

I same periode vart 350 personar viste til karantenehotell.

(©NPK)