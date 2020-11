Innføring av tidleg ultralyd og NIPT forseinka med eitt år – Frp rasar

innenriks

Arbeidsgruppa som står bak utgreiinga, meiner nyordninga bør innførast gradvis og vil starte med kvinner over 35 år i løpet av neste år.

– Vi er opptekne av at tilbodet skal gi ei reell kvalitetsforbetring i svangerskapsomsorga. Det tek tid å byggje opp eit slikt tilbod, seier avdelingsdirektør Torunn Janbu i avdeling for spesialisthelsetenester i Helsedirektoratet, som onsdag la fram utgreiinga på eit webinar.

Tidleg ultralyd i første trimester kan saman med ein NIPT-test indikere om fosteret har Downs syndrom eller dei dødelege tilstandane trisomi 13 og 18. NIPT er ein analyse av arvestoffet til fosteret i ei blodprøve frå den gravide.

I dag får alle gravide eit tilbod om ultralyd i andre trimester.

Skuldar Høie for trenering

Stortinget vedtok tidlegare i år at tilbodet skulle vere på plass frå januar 2021. Men det er det ikkje mogleg å gjennomføre, meiner arbeidsgruppa, som peikar på at tilbodet krev betydelege førebuingar og ressursar for spesialisthelsetenesta og svangerskapsomsorga.

Men det overtyder ikkje Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen, som hevdar at helseminister Bent Høie (H) driv med «bevisst trenering» av Stortingets bioteknologforlik.

– Først nektar han private aktørar å tilby NIPT, så strupar han løyvinga til tidleg ultralyd i statsbudsjettet, hevdar ho.

Den nye fosterdiagnostikken vil anslagsvis koste 250 millionar kroner i utstyr og personell, ifølgje arbeidsgruppa. Frp vil no kjempe for at beløpet blir lagt inn i statsbudsjettet for neste år, seier Bruun-Gundersen.

– No blir det budsjettkamp, slår ho fast.

Krev godkjenning

Frp meiner at regjeringa i større grad må opne opp for at private aktørar kan tilby tidleg ultralyd og NIPT til gravide.

– Private gynekologar har jo tilbode tidleg ultralyd til norske kvinner i årevis. Framstegspartiet har inn i budsjettforhandlingane bede om fritt ultralydval, så gravide kvinner kan velje private aktørar fram til det offentlege har fått tilbodet sitt på plass, seier Bruun-Gundersen.

Ho er òg svært kritisk til at Helsedirektoratet har brukt eit halvt år på å lage eit godkjenningssystem for private aktørar som vil tilby NIPT.

– No er tolmodet slutt. Framstegspartiet forventar at Høie godkjenner desse søknadene gjennom veka, seier Bruun-Gundersen.

