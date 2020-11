Innføring av tidleg ultralyd og NIPT forseinka med eitt år

innenriks

Arbeidsgruppa som står bak utgreiinga, meiner nyordninga bør innførast gradvis og vil starte med kvinner over 35 år i løpet av neste år.

– Vi er opptekne av at tilbodet skal gi ei reell kvalitetsforbetring i svangerskapsomsorga. Det tek tid å byggje opp eit slikt tilbod, seier avdelingsdirektør Torunn Janbu i avdeling for spesialisthelsetenester i Helsedirektoratet.

Stortinget vedtok tidlegare i år at tilbodet skulle vere på plass frå januar 2021, men det er det ikkje mogleg å gjennomføre, meiner arbeidsgruppa, som peikar på at tilbodet krev betydelege førebuingar og ressursar for spesialisthelsetenesta og svangerskapsomsorga.

Tidleg ultralyd i første trimester kan saman med ein NIPT-test indikere om fosteret har Downs syndrom eller dei dødelege tilstandane trisomi 13 og 18. NIPT er ein analyse av arvestoffet til fosteret i ei blodprøve frå den gravide.

I dag får alle gravide eit tilbod om ultralyd i andre trimester.

Den nye fosterdiagnostikken vil anslagsvis koste 250 millionar kroner i utstyr og personell, anslår arbeidsgruppa, som onsdag la fram utgreiinga på eit webinar.

