Nakstad gir ut bok om krisehandteringa

innenriks

Nakstad har i koronapandemien vorte eitt av dei mest profilerte ansikta i norsk offentlegheit som assisterande direktør i Helsedirektoratet. I boka «Kode rød», som kjem ut i mars neste år, vil han mellom anna fortelje kva som eigentleg skjedde då Noreg vart ramma av koronapandemien, skriv Bok 365.

Ifølgje nettstaden vil han òg gi eit innblikk i korleis krisehandtering føregår, og ein kikk inn i Nakstads eige liv og erfaringane hans frå storpolitikk i FN, maktkampar og personlege tragediar.

Nakstad har fått mykje ros for den rolege kommunikasjonen sin og klare svar under koronahandteringa. Han vart òg tildelt Språkrådets spontane klarspråkspris for måten han har kommunisert på om koronapandemien.

(©NPK)