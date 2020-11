No er arbeida i Vålerengtunnelen halvvegs, sørgåande løp blir stengt

innenriks

Skifte av løp i E6-tunnelen ved Vålerenga i Oslo skjer natt til søndag. Dette medfører lengre stengingar av tunnelen for å setje opp nye sperringar og trafikkskilt, opplyser Statens vegvesen.

Mellom anna blir tunnelen stengd for all trafikk klokka 18 laurdag. Klokka 9 søndag blir nordgåande løp opna for tovegstrafikk. I tillegg blir austgåande løp i Ekebergtunnelen stengt i seks timar frå midnatt søndag.

Tunnelen skal oppgraderast etter krava i tunneltryggingsforskrifta. I tillegg skal Statens vegvesen i samarbeid med Bane Nor forsterke tunnelkonstruksjonen slik at det kan byggjast nye spor over tunnelen.

På grunn av koronasituasjonen og uventa forhold i tunnelen er arbeida forseinka. Dei blir venta å bli avslutta i mai 2021.

(©NPK)