Norsk statsborgar dømd til døden i Somaliland

Mannen har budd i Noreg dei siste 25 åra og har adresse i Oslo.

Til avisa opplyser ein av dei norske advokatane hans, Farid Bouras, at dei skal prøve å anke dommen inn for ein høgare domstol. Bouras understrekar likevel at det ikkje er nokon garanti for at dette vil skje. Han kallar dommen ein skandale.

Også Utanriksdepartementet vil prøve å unngå at mannen blir avretta.

– På generelt grunnlag kan det opplysast at i saker der norske borgarar blir idømd dødsstraff, vil norske styresmakter engasjere seg for å be om at straffa ikkje blir fullbyrda. Dette vil vere i tråd med det globale engasjementet til norske styresmakter i arbeidet mot dødsstraff, seier pressetalsperson Ragnhild Simenstad i UD til Dagbladet.

Nordmannen hevdar at han vart angripen av mannen han er skulda for å ha drepe, og at han forsvarte seg fram til han kom seg i tryggleik. Ifølgje Bouras døde mannen fleire timar seinare.

– Utanrikstenesta er kjend med at ein norsk statsborgar skal ha vorte dømd til døden i Hargeisa. Ambassaden i Nairobi har ytt konsulær bistand i saka, seier Simenstad.

Somaliland er ein sjølverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som ein sjølvstendig stat sidan 1991. Sjølvstendet er ikkje anerkjend av nokon andre statar.