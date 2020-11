Rotevatn vil vidareføre elbil-fordelar

innenriks

– Vi har sagt klart frå om at det berre skal seljast 100 prosent utsleppsfrie bilar i Noreg i 2025. Det er berre fem år til. Derfor må det framleis lønne seg å kjøpe elbilar. I statsbudsjettet for neste år gjer vi det til dømes litt dyrare å kjøpe fossilbilar, og sikrar elbilfordelane, seier Rotevatn til VG.

Han møter motbør frå Framstegspartiet når det gjeld dyrare fossilbilar.

– Å auke avgiftene på fossilbilar er ei krigserklæring. Vi vil redusere avgifter og ikkje auke dei. Når det gjeld avgifter på elbilar, og ikkje minst momsfritaket, er det delte meiningar om det i partiet, seier Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud til VG.

NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste seier ho fryktar at regjeringa har lagt ut på ein veg der dei vil gjere alle bilar dyrare, men set si lit til Frp:

– NAF fryktar at dette berre er starten på ein avgiftsspiral som blir svært negativ for norske forbrukarar. Vi håpar Frp som forhandlar budsjett med regjeringa set ein stoppar for dette, seier Camilla Ryste til VG.

