SAS-oppgang under Norwegians handelspause

Aksjen steig særleg frå handelspausen starta klokka 13.39 og i underkant av ein time. Då låg han opp 7,5 prosent frå børsopning i Oslo. Ved stenging hadde aksjen stige med 6 prosent sidan opning.

Også på børsane i Stockholm og København hadde aksjen ei liknande utvikling. Auken var på høvesvis 7,3 og 6,7 prosent klokka 16.20.

Oslo Børs stansa handelen med aksjane i Norwegian i forkant av kunngjeringa der dei like etter børsstenging melde at dei søkjer konkursvern for dotterselskap i Irland.

