Smitten flatar ut – Høie åtvarar mot å senke skuldrene

innenriks

– Vi ser teikn til at talet på nye smitta som er registrerte, har flata ut. Auken er ikkje sterk, slik han har vore i mange veker før dette, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på koronapressekonferansen til regjeringa onsdag.

Ho viste til at det vart registrert cirka 4.000 smitta førre veke, like mange som veka før.

– Dette skjer etter fleire veker med betydeleg auke. Men situasjonen er ustabil, sa Stoltenberg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) meiner stabiliseringa kan vere ein indikasjon på at tiltaka som er sett i verk, har hatt effekt.

– Men det er for tidleg å konkludere på dette, åtvara han.

Fleire på sjukehus

Høie viste til at det onsdag var 143 pasientar på sjukehus med covid-19, 15 av dei i respirator.

– Det betyr at situasjonen framleis er alvorleg og uviss. Vi kan framleis risikere ukontrollert spreiing av viruset og sprengd intensivkapasitet, som vi har sett i mange andre europeiske land, sa Høie.

– Derfor kan vi ikkje senke skuldrene, sa han.

Stoltenberg påpeika at Danmark nyleg opplevde eit fall i smitten, før det kom ein brå auke igjen. Også i Noreg vart det registrert ein liten reduksjon i midten av oktober, før auken skaut fart igjen.

– Smittetrykket i Noreg er framleis høgt, med store lokale variasjonar, sa ho.

Lågare R-tal

Det såkalla reproduksjonstalet (R) låg i oktober på 1,4. Dette har falle til 1,2 i november, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i den siste vekerapporten om smittesituasjonen.

R-talet er ei matematisk utrekning av kor mange personar ein koronasmitta smittar vidare. For at smitten i samfunnet skal minke, må R-talet vere under 1,0.

I rapporten seier FHI seg samd i at det reduserte smittetrykket kan vere ein byrjande effekt av tiltaka som er sett i verk. Men det kan òg komme av lågare testaktivitet i veke 46, blir det åtvara.

I veke 46 vart 143.768 personar testa, ein nedgang på 10 prosent frå veke 45.

Like mange inn på sjukehus

Delen positive blant dei testa har auka frå 2,52 prosent i veke 45 til 2,78 prosent i veke 46.

Oslo har høgast førekomst med 303 melde tilfelle per 100.000 innbyggjarar for veke 45 og 46 samla. Deretter følgjer Vestland med 230 og Viken med 202 tilfelle, medan Møre og Romsdal har lågast førekomst med 32 melde tilfelle. Talet på smitta gjekk ned i seks fylke.

Talet på menneske som vart lagt inn på sjukehus, var 91 i veke 46, mot 92 i veka før. Helse sør-aust har det høgaste talet nyinnleggingar.

Alt i alt var det fram til onsdag registrert 300 koronadødsfall i Noreg.

Grensekontroll

På koronapressekonferansen kom justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) òg med ei oppdatering om korleis grensekontrollen har fungert.

– Smitte som kjem over grensa, har vore eit stort problem, og vi ser òg at desse tiltaka fungerer ved at færre kjem. Det er bra, sa Mæland.

Over 400 personar vart viste bort i Aust politidistrikt, der både Gardermoen og Svinesund ligg. I rundt 300 saker var grunnlaget manglande dokumentasjon på negativ koronatest.

I same periode vart 350 personar viste til karantenehotell.