Støre bad Solberg gjeninnføre feriepengar for permitterte

Ap-leiaren pressa statsminister Erna Solberg (H) om feriepengar då ho stilte i den munnlege spørjetimen på Stortinget onsdag.

– Neste sommar kan over ein kvart million arbeidstakarar stå utan feriepengar. Vi ser no for alvor konsekvensane av at retten til feriepengar vart fjerna, sa Støre.

Regjeringa fjerna retten til feriepengar når ein går på dagpengar i 2015.

– Det kan handle om 10.000-20.000 kroner så dei har råd til husleige og ein liten ferietur med barna, sa Støre, og peika på at koronapandemien rammar skeivt og usosialt.

Solberg seier regjeringa har prioritert ordningar som gjer at folk skal komme raskast mogleg tilbake i jobb, og har sikra at dei som er på dagpengar får dagpengar òg gjennom sommaren. Ho la òg til at regjeringa ikkje ønskte å gjere endringar i store ordningar som påverkar balansen i budsjettet.

Ap har i det alternative budsjettet sitt foreslått å bruke 3,4 milliardar til å gjeninnføre retten til feriepengar for arbeidslause som får dagpengar.

Problemstillinga er ekstra aktuell sommaren 2021 då langt fleire har vore permitterte i 2020 på grunn av koronakrisa.

