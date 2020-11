Tilsette i Norwegian aksjonerer ved Stortinget

innenriks

– Det har komme litt meir til luftfart i statsbudsjettet, men ikkje på langt nær nok til å redde eksisterande infrastruktur og norske arbeidsplassar, seier leiar for kabintilsette i Norwegian, Rene-Charles Gustavsen i ei pressemelding frå Parat.

Spontanaksjonen finn stad utanfor Stortinget klokka 10.

Måndag vart det kjent at regjeringspartia og Frp var samde om å jekke opp krisepakken for koronaramma bedrifter med mange milliardar kroner.

Mellom anna skal flypassasjeravgifta fjernast ut 2021. I tillegg skal regjeringa vurdere ei eiga kompensasjonsordning for luftfarten.

Parat-leiar, Unn Kristin Olsen, seier det at Parats er uavhengige i høve til partipolitikk gir styrke i samtalane som no går føre seg.

– Vi kan diskutere sak med alle parti på Stortinget, utan å ha partipolitiske bindingar. Det gjer at vi forhåpentleg kan samle eit breitt fleirtal for å redde norsk luftfart i krise. Vi kjempar for at Widerøe, SAS og Norwegian skal overleve.

