13 personar bøtelagde etter fest i Sandviken i Bergen

15 personar var i leilegheita då politiet kom til staden.

To av personane kom seg ut av leilegheita før politiet fekk notert personalia. Resten er no pålagde ei bot, 12 for deltaking på privat samankomst og éin som privat arrangør av og deltakar på samankomsten, skriv Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Deltakarane får ei bot på 5.000 kroner, medan arrangøren får ei bot på 10.000 kroner.

– Bøtesatsane er i samsvar med Vest politidistrikts interne påtaledirektiv. Førelegga er skrivne etter ordre frå Statsadvokaten i Hordaland, Sogn og Fjordane, heiter det i pressemeldinga.

Politiet skriv vidare at dei har informert alle om førelegga.

– Deltakarane var i 20-30-årsalderen og har overfor politiet gitt uttrykk for at dei har gjort noko dumt og angrar.

Det er for tida forbod mot private samankomstar med over fem deltakarar i Bergen på grunn av koronautbrotet.

– Det er framleis av stor betydning at folk innrettar seg etter smittevernlovgivinga som best dei kan. Politiet ønskjer å løyse situasjonar med rettleiing og dialog, men klare og medvitne brot vil bli møtt med reaksjonar, skriv politiet i pressemeldinga.