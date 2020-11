189 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Snittet den siste veka er 187 smitta per dag. Talet på smitta siste døgn er 34 færre enn dagen før.

Same dag førre veke vart det registrert 172 smittetilfelle.

Det er no registrert i alt 2.301 nye smittetilfelle i Oslo dei siste 14 dagane, kjem det fram av statistikken til Oslo kommune.

Det er framleis flest i aldersgruppa 20–29 år som blir smitta, der talet dei siste 14 dagane er 535.

Bydelane Bjerke, Grorud og Stovner har det høgaste smittetrykket. Her er smittetrykket per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene på høvesvis 739 (247 tilfelle), 570,3 (158 tilfelle) og 507,3 (169 tilfelle).

Bydel Ullern har det lågaste smittetrykket i Oslo med 43 nye smittetilfelle dei siste to vekene. Det svarer til eit smittetrykk på 124,4 per 100.000 innbyggjarar.

