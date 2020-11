Bent Høie grundig lei av viruset: – Det er noko herk!

innenriks

– Det er noko herk, som eg gjerne skulle vore kvitt, seier Høie når NTB spør kva han eigentleg synest om koronaviruset.

Men viruset er her framleis. Og helseministeren seier at smittetala er det første han sjekkar når han vaknar opp. Dei siste vekene har tala bydd på skuffelse på skuffelse. Seinast onsdag vakna Høie til rekordhøg smitte i Oslo.

– Eg trur vi alle saman er utolmodige no. Vi vil jo gjerne alle saman sjå ein nedgang, og vi ønskjer å sjå ein effekt av tiltaka, seier han.

– Hjelper ikkje å vere lei

Den siste vekerapporten frå Folkehelseinstituttet (FHI) viser at smitten er på same nivå denne veka som veka før, med rundt 4.000 nye smitta. 143 personar er no innlagde på sjukehus med covid-19, og 15 av dei ligg i respirator.

Det trass i harde tiltak som helseministeren har innført nasjonalt, og lokale tiltak i kommunar med høg smitte.

– Eg trur at vi alle saman er lei av covid-19. Men det hjelper ikkje noko å vere lei. Her må vi berre stå på og komme oss igjennom dette og halde ut, seier Høie.

Restriksjonar i jula

Helseministeren ser nokre lyspunkt i at smittekurven ikkje har stige like bratt som i dei førre vekene, men meiner det er for tidleg å konkludere om tiltaka har hatt ein effekt. Dei siste nasjonale tiltaka vart innførte 5. november, altså for to veker sidan.

I Oslo og Bergen stig smitten framleis, men ikkje like bratt som før.

– Det er sånn at mykje av utbrota har vorte drivne av Oslo og Bergen, og der har det komme tiltak seinare enn dei nasjonale. Det er den samla innsatsen som kjem til å bli avgjerande for om vi klarer å snu denne trenden, seier Høie.

Framleis er det for tidleg å seie kva som vil skje med julefeiringa i år.

– Det vil vere restriksjonar gjennom jula. Spørsmålet er på kva nivå. Utviklinga i smittetalet dei neste vekene vil avgjere dette.

Dominerer livet

Uansett blir nordmenn nøydde til å leve i ein pandemi i jula og i vekene fram mot jul. Sjølvsagt kan ein bli lei av det.

– Det pregar livet mitt sånn som det pregar livet til dei fleste i Noreg. Eg gler meg til den dagen dette ikkje dominerer liva våre. Den dagen kjem heldigvis til å komme. Det kan vi alle saman vere trygge på

– Kva skal du gjere då?

– Då skal eg gjere heilt andre ting.

Men inntil vidare blir Høie nøydd til å gjere som før:

– Vi må følgje reglane om karantene og isolasjon. Vi må halde minst ein meters avstand. Vi må halde hendene reine. Og vi må halde oss heime viss vi er sjuke. Vi må òg halde talet på personar vi møter nede. Og ikkje minst vi må ta vare på kvarandre utan å vere nær kvarandre fysisk, lyder framleis formaninga frå helseministeren.

