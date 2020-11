Bru opnar nye oljefelt i nord

innenriks

Dei åtte leiteområda omfattar 125 blokker i Barentshavet. I tillegg blir det kunngjort eitt leiteområde med elleve blokker i Norskehavet.

Oljeselskapa får frist til 23. februar for å søkje på utvinningsløyva.

– Om lag 200.000 personar er sysselsette anten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Noreg. Nye funn er avgjerande for den vidare aktiviteten for å skape ringverknader, lønnsame arbeidsplassar, verdiskaping i heile landet og inntekter til fellesskapet, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

Ho kallar konsesjonsrunden ei direkte oppfølging av regjeringsplattforma og Stortingets ønske.

Miljøkritikk

Naturvernforbundets leiar Silje Ask Lundberg meiner at utlysingane er oppsiktsvekkjande sett i lys av at regjeringa no ventar på dom frå Høgsterett i klimasøksmålet, der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tildelingane i 23. konsesjonsrunde.

– Her viser statsminister Erna Solbergs regjering endå ein gong at omsynet til klima og natur ikkje blir gitt nokre omsyn i norsk oljepolitikk, seier Lundberg.

Strutsepolitikk, meiner leiar Frode Pleym i Greenpeace Noreg.

– Midt i ei klimakrise vel dei altså å leggje til rette for meir olje i dei sårbare nordområda våre, som i tillegg kan koste skattebetalarane dyrt, seier han.

SVs Lars Haltbrekken skuldar regjeringa for å spele russisk rulett med viktige naturressursar.

– Absolutt alle miljøfaglege åtvaringar mot oljeboring er overkøyrd. Dei kan jo helse til barnebarna våre og seie lykke til.

Forseinka av iskantstrid

Det er ein såkalla nummerert konsesjonsrunde som no er i gang.

Desse konsesjonsrundane omfattar umodne delar av norsk sokkel der uvissa til leiteaktiviteten er større, men der det samtidig er moglegheit for å gjere store nye funn.

Den 25. konsesjonsrunden har vore utsett i påvente av ny forvaltningsplan for Barentshavet, der regjeringa òg kom med ein ny definisjon av den såkalla iskanten, som set grensa for kor langt nord det skal vere tillate å bore etter olje og gass.

Forvaltningsplanen og den nye iskanten vart vedteken i Stortinget i juni.

Kritikk i høyringa

I høyringa om konsesjonsrunden tidlegare i haust, var Miljødirektoratet sterkt kritisk til dei planlagde tildelingane.

«Vi kan ikkje sjå at klimarisiko er vurdert. Miljødirektoratet anbefaler at etterspurnadsrisikoen knytt til klimamåla nedfelt i Parisavtalen vurderast før utlysing av nye blokker i 25. konsesjonsrunde, både knytt til enkeltblokkene og det totale omfanget av utlysinga», skriv Miljødirektoratet i høyringssvaret sitt.

Miljødirektoratet stilte òg spørsmål ved lønnsemda til utlysingane.

«Fleire av blokkene som blir foreslåtte lyst ut i Barentshavet er lokalisert i område preget av lange avstandar, vintermørke og is, noko som gjer både leiting, utbygging og forsvarleg beredskap meir utfordrande og følgjeleg meir kostbart. Erfaringane frå utbyggingane som så langt er gjennomført i Barentshavet viser at desse har vore kostbare og har gitt store utfordringar», påpeika direktoratet.

Haltbrekken er bekymra.

– Faren er stor for at fleire av desse oljefelta kan bli eit pengetap for den norske velferdsstaten, i tillegg til at dei blir klimabomber, seier han.

