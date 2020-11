FHI ber folk om å tenkje smittevern i julehandelen

innenriks

FHI har samla eit knippe smittevernråd slik at både kundar og handelsstanden kan gjennomføre julehandelen på ein måte som tek vare på smittevernet.

Dei meiner det ikkje er heldig om mange dreg til butikkane på same tidspunkt.

– Det er fint å tenkje alternative tider og måtar å handle på. Hensikta er å redusere talet på kontaktar for å minke sjansen for smittespreiing, seier overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet.

– Be andre handle for deg

Råda til dei som handlar er å halde seg heime om ein er sjuk, handle på tidspunkt det er færre i butikkane og halde minst ein meters avstand til andre kundar og beteninga.

Det blir òg oppmoda til å vaske hendene eller bruke handdesinfeksjon hyppig, unngå kollektivtransport viss mogleg, og utsetje handlinga til seinare viss det er trengsel.

I tillegg bør dei som tilhøyrer ei risikogruppe vurdere netthandel eller å be andre om å handle for deg.

Butikkeigarar må ta ansvar

For handelsstanden ber FHI mellom anna om at butikkeigarar tek ansvar for å leggje til rette for at kundar kan halde avstand.

Dei ber òg om at det ikkje blir sleppt inn fleire enn det er plass til i lokalet, slik at alle klarer å halde minst 1 meters avstand til andre i lokalet.

I tillegg meiner FHI at det kan vere fornuftig å ha utvida opningstider og tilbod over fleire dagar for å unngå at mange kundar samlast samtidig.

− Både kundar og handelsstanden må hugse på at det ikkje er tilstrekkeleg å bruke munnbind ved trengsel. Eitt av dei viktigaste tiltaka mot smitte er å halde god avstand til andre. Bruk av munnbind veg ikkje opp for manglande avstand, seier Bruun.

