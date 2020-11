Finanstilsynet er bekymra over låntakarar med høg gjeld

innenriks

Finanstilsynet har i årets bustadlånsundersøking gått gjennom nærare 8.000 nye lån og 4.000 nye rammekredittar som er som er gitt til bustadeigarar etter 1. august.

Undersøkinga viser at 45 prosent av innvilga lånebeløp vart teke opp av låntakarar med gjeldsgrad over 400 prosent, medan 27 prosent vart gitt til låntakarar med gjeldsgrad over 450 prosent. Mange låntakarar som tek opp nye lån med pant i bustad, har høg forbruksgjeld.

Mange førstegongskjøparar ligg òg tett opp mot krava til maksimal gjeldsgrad og/eller lånegrad, melder tilsynet.

Finanstilsynets bustadlånsundersøking blir gjennomført årleg og inkluderer eit utval nye lån som er tekne opp med pant i bustad. 30 av dei største bankane gir opplysningar i undersøkinga.

(©NPK)