Kvar tredje student har fått økonomisk hjelp heimanfrå under koronapandemien

Over 1.000 norske studentar er spurde om korleis dei har klart seg økonomisk i undersøkinga som er utført av Sentio på vegner av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

31 prosent av studentane oppgir at dei har måtta ta pengar frå sparekontoen for å klare seg økonomisk, medan 30 prosent svarer at dei har fått pengehjelp frå foreldra sine.

Ein større del av dei som har mista deltidsjobben sin enn andre studentar, oppgir at dei har måtta ta av sparepengane sine. 31 prosent av denne gruppa har vidare nytta seg av Lånekassens ekstralån.

NSO-leiar Andreas Trohjell er bekymra for studentane og dei samfunnsmessige konsekvensane av at norske studentar har mista deltidsjobben sin.

– Studentar som arbeider og betaler skatt, får ikkje same tryggingsnettverk som andre arbeidstakarar, det er ei urettferd vi ikkje kan akseptere. 50.000 studentar måtte i vår ty til lån som inntektssikring, seier han.

