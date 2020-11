Listhaug: – Med dette snigletempoet kjem vi ikkje i mål før jul

innenriks

– Den er svært langsam, seier Listhaug til NTB om progresjonen i samtalane.

– Alle fristar kjem til å ryke viss dei ikkje innser at tempoet må opp og pengane må på bordet. Det handlar no om å redde masse arbeidsplassar og sikre folk som blir permitterte eller mistar jobben, seier ho.

Listhaug etterlyser meir kraftfulle grep for maritim næring og tiltak for å få ned grensehandelen gjennom avgiftskutt.

– Jula står for døra, og med dette snigletempoet kjem vi oss ikkje i mål før jul. Eg meiner regjeringspartia no må forstå at vi ikkje kjem til å selje oss for knappar og glansbilete.

Forhandlingane mellom Frp og regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF har gått føre seg sidan måndag 9. november.

Partane vart tidlegare denne veka samde om ein krisepakke for norske kommunar og koronaramma bedrifter.

Leiaren i finanskomiteen Mudassar Kapur (H) vil ikkje gi noka karakteristikk av progresjonen.

– Det viktigaste i sånne samtalar er at ein har kvalitetssikra ting, får svar på spørsmåla, har gode samtalar og heile tida held fram til neste møte. Det er det vi gjer, seier han til NTB.

