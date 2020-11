Norske forskingsaktørar har fått 2,2 milliardar frå EU-program sidan mai

innenriks

Det viser nye tal frå Kunnskapsdepartementet. Éin av milliardane har gått til vaksinekoalisjonen Cepi, som har hovudkontor i Noreg.

Sidan programmet starta i 2014 har næringsliv, offentlege verksemder og akademia i Noreg henta heim rundt 13,6 milliardar kroner, som utgjer 2,46 prosent av pengane i EU sitt forskings- og innovasjonsprogram.

Minister for forsking og høgare utdanning, Henrik Asheim (H), er imponert over at norske aktørar gjer det stadig betre i konkurransen om EU-midlane.

– Eg har stor tru på at dei skal klare å levere sterkt også i åra framover når det nye programmet startar opp. På sikt meiner eg målet må vere at Noreg får meir pengar igjen enn vi puttar inn, seier han.

(©NPK)