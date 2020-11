Partane i arbeidslivet ber om at pensjonistane blir haldne utanfor TBU

innenriks

Alle dei ni partia på Stortinget møtest torsdag ettermiddag etter invitasjon frå Framstegspartiet og SV om å danne eit nytt pensjonsforlik.

Frp og SV har funne saman på tvers av dei politiske blokkene om seks endringsforslag til dagens pensjonssystem. Eitt av dei – å la Pensjonistforbundet få sitje i Det tekniske berekningsutvalet (TBU) – får no eit samstemt nei frå alle partane i arbeidslivet.

I eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet skriv alle dei åtte hovudorganisasjonane at dei meiner det er ein dårleg idé og bør avvisast.

Frykter for den «kollektive fornuften»

«Lønnsforhandlingene er partenes ansvar. Hovedorganisasjonene i arbeidslivet har på grunn av sin størrelse og tilslutning et overordnet ansvar og en viktig koordinerende rolle. (...). Det er av avgjørende viktighet at disse ikke uthules eller svekkes», heiter det i brevet som er underskrive av LO, Unio, YS og Akademikerne på arbeidstakarsida og NHO, Spekter, KS og Virke frå arbeidsgivarsida.

I brevet blir det peika på at verken landbruks- og fiskeriorganisasjonar eller frontfaget deltek i TBU nettopp for å «rendyrke lønnsdannelsens rolle for TBU».

«En utvidelse av TBUs mandat og aktører kan bidra til å hemme TBUs oppgaveløsning, frontfaget og den samlede kollektive fornuften i den økonomiske politikken. Viktige andre aktører som omfattes av inntektsforhandlinger kan føle seg berettiget til også å delta», åtvarar organisasjonane.

Vil endre regulering

Det var tysdag førre veke at Frp og SV tok dei andre partia på senga med sin felles invitasjon til forlik.

Dei to partia vil gjere noko med dagens pensjon som dei meiner er altfor dårleg og fører til at pensjonistane har fått reallønnsnedgang i ei rekkje år.

Partia ønskjer å endre dagens system der pensjonane blir underregulerte med 0,75 prosent til ein ny modell der pensjonane skal bereknast ut frå eit gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Vidare vil partia at det skal opprettast ein plan for årleg opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense på 60 prosent av medianinntekta, og at opptrappinga skal starte allereie i år.

Forhandlingsrett for organisasjonane til pensjonistane i trygdeoppgjera, at Pensjonistforbundet skal få plass i Det tekniske berekningsutvalet (TBU), eigne kvartalsvise møte mellom pensjonistorganisasjonane og regjeringa og dessutan at Stortinget igjen skal få behandle trygdeoppgjeret, er dei andre krava frå dei to partia.

Både Arbeidarpartiet og Senterpartiet har varsla at dei stiller seg positive til hovudlinjene i forslaget, men det er ikkje sikkert dei vil støtte alle seks forslaga fullt ut.

Høgre og KrF meiner partia bør vente på vurderingane til det regjeringsoppnemnde pensjonsutvalet, som skal komme med innstillinga si i 2022.

Fakta om Frp og SVs forslag til pensjonsforlik

Dette er hovudpunkta i forslaget, som ber om mellombelse løysingar i påvente av Pensjonsutvalets eventuelle forslag til varige endringar. Utvalet skal leggje fram innstillinga si i 2022.

* Endre dagens reguleringsmodell for å hindre at pensjonistane taper kjøpekraft så lenge lønnsmottakarane ikkje gjer det.

* Erstatte dagens ordning der pensjonistane blir underregulerte med 0,75 prosent samanlikna med lønnsveksten til arbeidstakarar med ein modell der pensjonane skal bereknast ut frå eit gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Ordninga bør få verknad frå 2020.

* Opprette ein plan for årleg opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense på 60 prosent av medianinntekt, der første steg skal gjennomførast i 2020.

* Gjeninnføre forhandlingsrett for organisasjonane til pensjonistane i trygdeoppgjera. Pensjonistforbundet/SAKO (Samarbeidskomiteen for offentlege pensjonistar) skal stå for forhandlingane på vegner av organisasjonane til pensjonistane.

* Pensjonistforbundet skal få plass i Det tekniske berekningsutvalet (TBU) på vegner av organisasjonane til pensjonistane.

* Det skal etablerast kvartalsvise møte mellom organisasjonane til pensjonistane og regjeringa, der både pensjon og andre saker av interesse for pensjonistane kan løftast og blir drøfta.

* Stortinget skal få eiga sak om trygdeoppgjeret og inntektsforholda for pensjonistane har til behandling i vårsesjonen og ikkje i haustsesjonen som i dag.

