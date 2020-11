Skolenes landsforbund: – Lærarar er redde og slitne

innenriks

Smittevernrettleiarane for skular og barnehagar tek ikkje vare på vaksenmiljøet, meiner forbundet.

– Mange av medlemmene våre tek kontakt og seier at dei er slitne og fryktar å bli smitta, seier fungerande forbundsleiar Terje Moen i Skolenes landsforbund.

Han er kritisk til at styresmaktene tek til dels drastiske tiltak i bruk for å hindre smittespreiing i samfunnet, men at skular og barnehagar i stor grad skal drive som før. Grunngivinga frå helsestyresmaktene er at barn og unge i liten grad blir smitta.

– Det er i alle fall mantraet vi har høyrt frå dag éin. Ingen innsamla fakta har sidan klart å rokke ved dette. At vi har langt over 400 smitta tilsette i skular og barnehagar, og at vi dagleg les om stadig nye skuleklassar som blir sende i karantene, blir anten oversett eller ignorert, seier Moen.

Forbundet krev no at smittevernrettleiarane blir oppdaterte, basert på eit «føre var»-prinsipp, og ber styresmaktene vurdere forslaga til ei uavhengig ekspertgruppe om mellom anna minimum 1,5 meter avstand, mindre kohortar, tidlegare juleferie og å unngå gym og song innandørs.

– Vi krev nye tiltak basert på det som skjer ute i skular og barnehagar. Medlemmene våre etterlyser tydelegare reglar. Dette har vi fronta i dialog med styresmaktene, men ikkje fått gjennomslag for, seier Moen.

