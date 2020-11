To sjukehustilsette i Oslo pusta inn ozongass

innenriks

Dei to tilsette kom ved eit mistak i kontakt med gassen. Begge fekk symptom frå luftvegane og ligg til observasjon, skriv OUS i ei pressemelding.

– Vi ser alvorleg på hendinga og beklagar på det sterkaste. Vi gjer no nokre strakstiltak slik at vi kan halde fram dekontaminering av utstyret. Vi har stort behov for å gjenbruke andedragsvern for å behandle pasientar med covid-19, seier Øyvind Skraastad, klinikkleiar ved Akuttklinikken.

Sjukehuset har eit gasstett rom for dekontaminering av andedragsvern, som blir dekontaminert med ozongass.

Ved inhalasjon gir ozongass akutte luftvegssymptom som hoste, irritasjon i hals, smerter ved djup innpust og i verste fall lungeskade.

– Vi har varsla tilsynsstyresmakta som no skal få gjere undersøkingane sine, seier Skraastad.

