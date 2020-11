Universitetet i Bergen beklagar overfor professor i «tyskarvits-saka»

innenriks

Etter at ein student følte seg krenkt av vitsen til professoren under ei forelesing for 15 månader sidan, vart det ein mediestorm rundt Larsen. No beklagar Universitetet i Bergen, skriv Khrono.

I eit brev til professoren innrømmer universitetet at nokre av utsegnene deira til media kan ha ført til at Larsen vart stilt i eit dårlegare lys enn det var grunnlag for.

«Ei heller finner Universitetet i Bergen at du har mobbet, trakassert eller diskriminert noen av de studenter som har varslet», heiter det i brevet.

– Eg ser på dette som ei blank frifinning, full oppreisning og ei klar innrømming frå universitetet om at dei har behandla meg dårleg. «Tyskarvits-saka» skulle aldri vore ei sak, seier Larsen til nettstaden.

Situasjonen der studenten følte seg trakassert oppstod under ei forelesing i august i fjor. Professoren skal ha omtalt eiga forsking om turisme og uttalt at «tyskarane har vore her før, og no snik dei seg inn igjen».

Studenten som klaga inn vitsen, har fått 10.000 kroner i erstatning.

Professoren er ikkje tilkjend erstatning eller kompensasjon, men har fått eit opprykk på tre lønnstrinn, som svarer til 70.000 kroner i året. Skulen seier dette handlar om ansiennitet og vitskapleg produksjon, og at vitsesaka er ikkje kopla til lønn.

