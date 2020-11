Årets mediestøtte auka med 40 millionar

innenriks

Mesteparten, det vil seie 30 millionar kroner, går til lokalavisene. Klassekampen får mest støtte med nesten 43 millionar kroner, medan støtta til Fiskeribladet aukar mest, med nesten 7 millionar kroner.

I alt 152 aviser får til saman 358 millionar kroner i støtte i år, mot 318 millionar kroner til vel 155 aviser i 2019. Av auken på 40 millionar kroner går 30 millionar kroner til lokalavisene

– Dette er i tråd med føringane i mediestøttemeldinga om at meir av støtta skal gå til små, lokale aviser, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i ei pressemelding.

Velsand seier at grunnen til Fiskeribladets auka støtte er at bladet no får utteljing for nettutgåva si etter at avisa har omorganisert verksemda.

Tre nye aviser

Bergensavisens opplagsvekst gir nesten 2 millionar kroner meir i støtte, og med nesten 37 millionar kroner i tilskot får avisa nest mest av støttemottakarane i år.

Størst prosentvis reduksjon får Dagens Perspektiv, som mistar 20 prosent av støtta på grunn av ein nedgang i opplaget. Det svarer til ein reduksjon på 1,2 millionar kroner.

Tre nye aviser får støtte i år. Medietilsynet har vurdert at nettavisa Medier24 og dei to lokalavisene Rana No og Porten.no kvalifiserer til å komme inn i ordninga. Dei får høvesvis 1,8 millionar, 1,6 millionar og 1,4 millionar kroner i støtte.

Fire aviser forsvann

Medietilsynet konkluderte til liks med i 2019 med at Dagbladet Pluss og Nett.no ikkje kvalifiserte for produksjonstilskot fordi publikasjonane ikkje oppfylte krava til føremål og innhald.

Fire aviser forsvann ut av støtteordninga i 2020. Søgne og Songdalen Budstikke vart lagd ned ved årsskiftet, Finnmark Dagblad søkte ikkje om tilskot, medan Lindesnes og avisa Bladet hadde for høgt overskot til å kunne få støtte.

Over 215 millionar kroner av støtta går til dei ti største mottakarane.

