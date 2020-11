Elleve nye koronasmitta i Molde

innenriks

Desse elleve nye tilfella, som kommunen fekk melding om natt til fredag, kjem i tillegg til dei ti tilfella som vart rapporterte torsdag kveld, opplyser kommunen på nettsidene sine.

Kommunen opplyser at ein av dei smitta er tilsett ved Kirkebakken omsorgssenter. Tre pasientar og fire tilsette har hatt nærkontakt med vedkommande, og er no sette i karantene.

Omsorgssenteret blir no halde stengt inntil vidare for besøkjande. Det vil heller ikkje bli tekne inn nye pasientar.

Molde-ordførar Torgeir Dahl seier at smittesporinga framleis går føre seg og at dei vil komme tilbake med meir informasjon så snart dei har betre oversikt over situasjonen.

Molde kommune har no totalt 86 registrerte smittetilfelle. 26 av desse har komme i november.

(©NPK)