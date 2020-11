Fleire milliardar på bordet i budsjettforhandlingane

innenriks

Partane sette seg fredag klokka 12 ned til eit nytt forhandlingsmøte. Framstegspartiet skulle då ta stilling til eit nytt tilbod frå regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre.

Torsdag klaga Frps forhandlingssjef Sylvi Listhaug over manglande progresjon i forhandlingane og slo fast at partiet ikkje kjem til å selje seg for «knappar og glansbilete».

– Alle fristar kjem til å ryke viss dei ikkje innser at tempoet må opp og pengane må på bordet, sa ho.

Blir tilbode avgiftskutt

Men etter det NTB forstår, har no regjeringa lagt fleire milliardar kroner på bordet for å imøtekomme Frps krav på fleire punkt.

Desse pengane kjem i tillegg til at Frp fekk jekka opp krisepakken til regjeringa med 4,4 milliardar kroner tidlegare denne veka.

Forhandlingane er langt frå ferdige, og mantraet er at ikkje noko er klart før alt er klart.

Men i det som fredag låg på bordet, får Frp medhald i eit betydeleg avgiftskutt på grensehandelsutsette varer som røyk, snus, tobakk, sjokolade og brus.

Også meir krisehjelp til maritim næring ligg på bordet, men storleiken på og omfanget av denne bistanden er ikkje avklart.

Stegle frontar

Samtidig står partane hardt mot kvarandre i spørsmål om kvoteflyktningar og bistand, etter det NTB forstår.

Regjeringa viser til Granavollplattforma og legg opp til å ta imot 3.000 kvoteflyktningar neste år, medan Frps utgangspunkt er null.

Samtidig vil Frp spare 11,4 milliardar kroner i budsjettet ved å kutte bistanden frå 1 til 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

Andre trøblete tema i forhandlingane er Frps krav om bompengekutt og reduserte bilavgifter. Partiet hentar dessutan pengar gjennom kutt i løyvingane til nytt regjeringskvartal og til prosjekt for CO2-fangst og -lagring.

Alt tyder på at fristane som er sette for forhandlingane, ryk. Innstillinga frå finanskomiteen skal komme fredag 27. november.

