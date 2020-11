Frp sikrar norsk deltaking i EUs forsvarsfond

innenriks

– Vi har måtta setje hardt mot hardt for å få regjeringa med på dette, men det var eit svært viktig punkt for oss å få gjennomslag på, seier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i ei pressemelding.

Semja har komme på plass i samband med forhandlingane på Stortinget om Forsvarets nye langtidsplan.

Norske politikarar, diplomatar og lobbyistar pressa lenge hardt på for at norske selskap skulle få tilgang til den nye honningkrukka, som har ein storleik på 7 milliardar euro for perioden 2021–2027. Og dei lykkast. I juni 2018 bestemde EU-kommisjonen seg for å opne det nye fondet for EØS-landa Noreg, Island og Liechtenstein.

Det vart beskrive som ein betydeleg diplomatisk siger for Noreg. Men tidlegare i haust konkluderte regjeringa med at Noreg ikkje skulle bli med i fondet likevel.

«Regjeringen har gjennom en samlet vurdering av norsk deltakelse i EU-program ikke funnet rom for å delta i EDF», skreiv Forsvarsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Det vart teke atterhald om at vedtaket ikkje var endeleg.

Med dagens valutakurs vil deltaking i fondet etter NTBs utrekningar innebere eit bidrag på nærare 2 milliardar kroner over dei kommande sju åra.