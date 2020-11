Nye FHI-utrekningar: Langt lågare risiko for sprengd respiratorkapasitet

innenriks

Folkehelseinstituttets (FHI) siste modellering for korleis koronapandemien vil utvikle seg i Noreg, viser at R-talet på éi veke har sokke frå 1,41 til 1,19.

Talet fortel kor mange kvar koronasmitta smittar vidare. Den siste utrekninga på 1,41 frå onsdag tek for seg tida etter ny tiltakspakke 26. oktober, medan utrekninga frå veka før, gjaldt for perioden etter 1. oktober.

Mindre eksplosivt

Nedgangen i R-talet betyr at koronasmitten framleis aukar her til lands – men i eit langt lågare tempo. Og akkurat det får stor betydning for FHIs utrekningar for korleis pandemien vil utvikle seg dersom smitten blir halden på same nivå som i dag.

Med den noverande smittesituasjonen, bereknar FHI at pandemien vil nå ein topp i mars/april. For berre éi veke sidan viste modellen ein mogleg topp i februar/mars.

Denne utsetjinga av smittetoppen kan bli viktig, nettopp sidan det er venta at ein kan få ein vaksine på nyåret. Då vil ein rekke å vaksinere fleire før smitten spreier seg mot toppnivået.

Lågare behov

Den siste analysen viser òg at sannsynet for krisetilstandar og overfylte sjukehus har sokke betrakteleg med dagens smittesituasjon.

For éi veke sidan, då R-talet var på 1,41, berekna FHI at risikoen for at ein ville trenge meir enn 500 respiratorplassar på sjukehus, var på 99,5 prosent med same smitteutvikling framover. Og at det var 18,5 prosents risiko for at ein ville trenge meir enn 1.000 respiratorplassar.

Det var eit slikt scenario helseminister Bent Høie (H) åtvara om på koronapressekonferansen til regjeringa 9. november, då han heldt opp ein graf der smittepila gjekk rett til vêrs.

– Dersom vi ikkje stansar spreiinga av koronasmitten no, kan jula bli prega av sjukdom, dødsfall og overfylte sjukehus, åtvara han.

Halvanna veke etterpå kan FHIs utrekningar tyde på vi førebels er i ferd med å hindre eit slikt scenario.

No viser ingen av FHIs utrekningsmodellar at det vil bli behov for meir enn 1.000 respiratorplassar gjennom pandemien. Risikoen for behov for fleire enn 500 respiratorplassar blir berekna med dagens smittesituasjon til 5,5 prosent.

Tilstrekkeleg kapasitet

I ein normalsituasjon har Noreg 289 intensivplassar, men helsevesenet har planar for å kunne auke kapasiteten opp til 1.200 plassar ved behov. Totalt har Noreg no 1.100 respiratorar, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Dermed vil altså ikkje behovet overstige kapasiteten med dagens smittesituasjon, slik FHI bereknar utviklinga.

Dersom smitten blir spreidd i same tempo som i dag, bereknar FHI likevel 1.800 smittetilfelle dagleg neste veke, 190 nye innlagde gjennom veka og 19 nye på respiratorbehandling.

– Vi ser ein tydeleg aukande trend, skriv FHI.

Samtidig blir det understreka at modellane dei siste vekene har treft feil og overvurdert kor mange som vil bli innlagde på sjukehus.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet påpeikar at smittetala no er på nivå med veka før, og at kurva ikkje har stige like bratt som dei tidlegare vekene.

– Det kan vere ein indikasjon på at tiltaka som no er sette i verk, har hatt effekt, men det er altfor tidleg å konkludere på dette, seier ho til NTB.

Regionale forskjellar

Rapporten bereknar òg R-tal for ulike delar av Noreg i perioden frå 19. oktober. Berekningane viser at to fylke (Agder og Rogaland) har søkkande smitte. I alle andre fylke aukar smitten, men i varierande grad.

Slik er situasjonen berekna i dei ulike fylka:

Oslo: 1,43

Rogaland: 0,76

Møre og Romsdal: 1,01

Nordland: 1,2

Viken: 1,21

Innlandet: 1,34

Vestfold og Telemark: 1,06

Agder: 0,56

Vestland: 1,07

Trøndelag: 1,05

Troms og Finnmark: 1,16

(©NPK)