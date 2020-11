innenriks

– Det er sinnssjuke mengder og potetar i alle retningar. Det tek nok lang tid før dei får rydda opp alt dette. Heile motorvegen er full av potetar. Det er eit spesielt syn, seier Daniel Slartmann, som har tipsa Romerikes Blad.

Vegtrafikksentralen aust ber trafikantane om å køyre varsamt. Ein entreprenør byrja å feie vegbanen i 9-tida. Det er kø i området, og det vil truleg vere det i fleire timar framover.

– Bilistane må senke farten. Det blir glatt når ein køyrer over potetane, og vi treng ein feiebil for å få rydda opp. Her må ein senke farten – òg i kollektivfeltet. Køyr forsiktig, seier trafikkoperatør Hans Aredal i Vegtrafikksentralen.

