innenriks

Påtalemakta ankar rettsavgjerda, melder Fædrelandsvennen.

20. august vart ein mannleg fotballtrenar i 20-åra arrestert og sikta for seksuelle overgrep mot barn i aldersgruppa 14–16 år. Mannen er sikta for både fysiske overgrep og overgrep over nettplattformer mot gutar på fotballaget han har trena.

Sikta har sidan 20. august sete i varetekt med brev- og besøksforbod. Fredag sa tingretten nei til forlengd varetekt.

