Statens vegvesen gir millionbeløp i julegåver til tilsette

– Julegåva er ein heider for at våre tilsette over lang tid har hatt ein krevjande jobbsituasjon med store omstillingsprosessar og krav til effektivisering. Dette har igjen auka arbeidspresset. Samtidig har mange hatt ein uviss jobbsituasjon. På toppen av det heile kom koronapandemien som har kravd mykje av våre tilsette i alle delar av verksemda, seier pressesjef Kjell Solem i Statens vegvesen til Gudbrandsdølen Dagningen.

Beløpet er innanfor lønnsramma for 2020 og det som er nedfelt i hovudtariffavtalen for staten.

Overraskinga hos dei tilsette har vore stor, og mange trudde det dreidde seg om ein spøk.

– Eg har jobba i etaten i 30 år, og dette er første gong eg kan hugse vi får julegratiale. Så beskjeden vart motteken med stor jubel, seier Ingrid Sigridnes, hovudtillitsvalt for dei 900 NTL-organiserte i Vegvesenet.

