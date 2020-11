Svindlarar hevdar å vere frå Arbeidstilsynet

innenriks

Svindlarane seier dei er frå Arbeidstilsynet og ber om pengar for påstått gebyr.

– Arbeidstilsynet ber aldri om betalingsinformasjon over telefon. Dette er ei utspekulert form for svindel som speler på frykta til arbeidsgivarar for å bryte lover og reglar. Vi oppmodar alle til å avslutte samtalen umiddelbart dersom dei får ei slik oppringing, seier avdelingsdirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet i ei pressemelding.

Arbeidstilsynet vart nyleg kontakta av ein dagleg leiar som skal ha vorte pressa til å oppgi kortnummer og kode til nettbank over telefon.

Ein person som påstod å vere frå Arbeidstilsynet, skal ha ringt opp vedkommande med ei rekkje spørsmål om rutinar for mellom anna stillasbruk, bedriftshelseteneste og HMS-kort. Tonen skal ha vore truande, ifølgje mottakaren av samtalen.

Svindlaren påstod å ha avdekt rutinesvikt og lovbrot hos verksemda og varsla derfor at dagleg leiar måtte betale gebyr.

– Svindlaren brukte ord og formuleringar som vitna om god kjennskap til korleis Arbeidstilsynet er organiserte og regelverket vi forvaltar. Oppringinga kom dessutan frå eit norsk telefonnummer. Dette er ei avansert form for svindel som det nok er lett å bite på. Vi ber derfor alle om å vere varsame, seier Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet.

(©NPK)