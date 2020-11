Utanriksministeren i Somaliland forsikrar at nordmann ikkje blir avretta umiddelbart

innenriks

– Eg har akkurat snakka med han. Han fortel at det er ikkje noko som tyder på at den norske statsborgaren vil bli avretta dei næraste dagane. Dommen er ikkje rettskraftig, sa han og understreka at nordmannen har ankemoglegheiter, seier advokatfullmektig Farid Bouras til NRK.

Bouras skriv i ei tekstmelding til NTB fredag ettermiddag at han sende to e-postar til Utanriksdepartementet om saka torsdag, men at han enno ikkje har høyrt noko frå dei.

– Situasjonen er sjølvsagt dramatisk, og alt kan skje i Somaliland. Klienten min slit fysisk og psykisk, han får ikkje livsviktige medisinar og er livredd for å bli skoten når som helst. Norske styresmakter må på banen no, skriv han.

Bouras har fått løfte frå utanriksminister Yasin Haji Mohamoudom om at saka skal takast opp med presidenten i den sjølverklærte republikken.

UD innkallar til møte

Nyheita vart kjend i Noreg onsdag då Dagbladet melde om ein 54 år gammal norsk statsborgar som er dømd til døden i Somaliland.

Familiefaren sit fengsla for drap. Påtalemakta meiner han med overlegg har drepe ein yngre mann. 54-åringen hevdar han vart angripen på gata utan forvarsel og forsvarte seg.

Advokatfullmektigen seier at den norske ambassaden i Nairobi har ytt god konsulær bistand i saka.

– Vi vil kalle inn ein representant for Somaliland i Noreg til eit møte i Utanriksdepartementet så snart som mogleg, seier pressetalspersonen for departementet, Ragnhild Simenstad.

SV reagerer

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV), som sit i justiskomiteen, meiner Noregs innsats for Joshua French og Tjostolv Moland, som vart dømde til døden i Kongo, set ein standard i slike saker.

– Eg forventar at norske styresmakter og Utanriksdepartementet gjer absolutt alt dei kan for å hindre at dette skjer. Noreg har ei forplikting til å hjelpe norske statsborgarar frå å bli avretta, seier han til NRK.

Eide seier han så langt ikkje er nøgd med innsatsen frå norske styresmakter.

– Inntrykket mitt er at UD dempar denne saka. Dei skyv embetsverket og ein pressetalsperson føre seg. Det har ikkje vore noko tydeleg engasjement frå utanriksministeren eller andre toppolitikarar, meiner han.

