Utbygginga av Rogfast blir sikra

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har gjennomgått og klargjort grunnlaget for å kunne gå vidare med prosjektet som vart stansa i fjor, skriv Haugesunds Avis.

Då Vegvesenet informerte om prosjektet i vår, vart det lagt fram tal som viste at utbygginga ville koste 25 milliardar kroner. Det sprengde budsjettet med 6,4 milliardar kroner.

Etter den tid har departementet jobba med saka som no blir oversend Stortinget for vidare behandling.

Der blir det gjort klart at staten aukar sin del med 3,9 milliardar kroner. Dermed blir det statlege bidraget i prosjektet på 40 prosent. Den samla summen på prosjektet er dermed berekna til 24,8 milliardar kroner.

– No er lyset tilbake i Rogfast-tunnelen. Godt å få dette på plass. Regjeringa har konkludert, og staten stiller opp med midlane som skal til. All tvil er rydda av vegen. Dette er ei strålande nyheit for både Rogaland og resten av Vestlandet, seier Sveinung Stensland (H).

Vegprosjektet Rogfast inneber kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden med ein 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel. Prosjektet er planlagt opna sommaren 2031 og vil bli verdas lengste og djupaste undersjøiske tunnel.

