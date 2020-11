Villsvin i Noreg trekkjer nordover – landbruksministeren bekymra

innenriks

I byrjinga av november fanga eit viltkamera opp to villsvin i Rendalen kommune. I nabokommunen Tynset i Tylldalen litt lenger nord, observerte ein elgjeger to villsvin 14. november, skriv Nationen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) synest det er urovekkjande når villsvin dukkar opp på stadig nye stader, både lengre nord og lengre vest.

– Det er urovekkjande. At villsvin er observert i Trøndelag og no nyleg i Rendalen og Tynset, understrekar at dette er hardføre dyr som kan vandre langt og også overleve langt nordover, seier Bollestad til Nationen.

Regjeringa har vedteke at villsvinbestanden i Noreg skal forvaltast med mål om færrast mogleg villsvin, spreidd over eit minst mogleg område.

– Villsvin representerer ein fare for at dyresjukdommen afrikansk svinepest kan spreie seg. Dei kan òg gjere store skadar i åker og eng, og i form av påkøyringar. Det er derfor svært viktig at grunneigarar, som har jaktretten, legg til rette for jakt. Dette er eit ansvar som grunneigarane først og fremst må ta, i samarbeid med jegerane, påpeikar ho.

