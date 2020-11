27 nye smittetilfelle i Drammen

innenriks

Av desse er 19 nærkontaktar av tidlegare kjende tilfelle, medan åtte har ukjend smitteveg.

Smittetilfella det siste døgnet er registrert hos elevar og tilsette ved tre skular i kommunen, og dessutan ved eit bu- og servicesenter og ein sjukeheim.

– Gjennom helga ser vi at den utflatende trenden frå førre veke held fram. Men det er framleis for tidleg å seie med tryggleik at vi er i ein nedgåande trend, seier smittevernoverlege Einar Sagberg til nettsidene til kommunen.

Dei siste sju dagane har det vorte påvist 249 nye tilfelle av koronasmitte i Drammen kommune. Veka før var det 370 nye tilfelle.

(©NPK)