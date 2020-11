Dyrebeskyttelsen saksøkjer oppdrettarar av rasehundar

innenriks

Fleire hunderasar er i dag offer for systematisk avl på utsjånad som svekkjer helsa til hunden og fører til misdanningar og alvorleg sjukdom, meiner Dyrebeskyttelsen.

Foreininga stemna måndag Norsk kennelklubb (NKK), Norsk bulldogg klub, Norsk Cavalierklubb og utvalde oppdrettarar av engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel for brot på avlsvedtektene i dyrevelferdslova.

Sjukdom og smertar

Dei meiner desse rasane er i særstilling mest utsett for uheldig, men medvite gjennomført avl som garantert fører til sjukdom og smerter for hundane, og berre på grunn av utsjånad.

– Søksmålet blir fremja mot oppdrettarane, sidan det er dei som avlar rasane i strid med denne avgjerda. Det er samtidig viktig for Dyrebeskyttelsen Norge å understreke at avlen blir driven i tråd med reglane og retningslinjene til raseklubbane og NKK. Desse har eit minst like stort ansvar som den enkelte oppdrettaren, skriv Dyrebeskyttelsen om søksmålet.

I strid med lova

Søksmålet går ut på at oppdrett skjer i strid med paragrafen til dyrevelferdslova 25 som handlar om at avl skal framme eigenskapar som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Ifølgje Dyrebeskyttelsen, som også kritiserer Mattilsynet for manglande handheving av lova, har det no vore så mykje innavl og over så lang tid at nesten all oppdrett av rasehundar i Noreg ikkje lenger skjer i samsvar med denne lova.

Norsk Kennel Klub var tysdag knapp i kommentaren sin til det varsla søksmålet.

– Vi er kjende med at Dyrebeskyttelsen vil rette eit søksmål mot NKK, og vi ser det ikkje naturleg å uttale oss i media om ei sak som er varsla at vil bli behandla i rettsinstansane, skriv medierådgivar Kjetil V. Johansen til NTB.

(©NPK)