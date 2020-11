Fleire nordmenn flyttar heim enn ut av landet under pandemien

innenriks

Befolkninga i Noreg auka med 9.800 personar i tredje kvartal og det bur no 5.384.576 menneske i Noreg, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Innvandringa i tredje kvartal auka etter at ho var svært låg i andre kvartal, men det var flest norske statsborgarar som flytta tilbake til Noreg. I alt 530 fleire norske statsborgarar flytta tilbake i tredje kvartal, noko som blir sett i samanheng med at langt færre statsborgarar enn elles flyttar frå Noreg, medan talet på dei som flyttar tilbake er meir normalt.

– Det er ikkje urimeleg å tenkje at koronapandemien har hatt noko å seie for dette uvanlege mønsteret, skriv SSB om tala.

Etter norske statsborgarar er det flest polske, svenske og danske statsborgarar som flytta til Noreg. Tala for innvandring blant dei største gruppene var i tredje kvartal tilbake på eit meir normalt nivå enn tidlegare år, då dei var uvanleg låge.

Så langt kan ikkje SSB seie noko om koronautbrotet har hatt noko å seie for fødselstala her i landet. Det vart fødd 14.100 barn i tredje kvartal og det er noko lågare enn før. Talet på 9.700 døde er ikkje spesielt høgt eller lågt, men på same nivå som i andre kvartal då SSB ikkje spora noka spesiell overdøyelegheit under pandemien.

