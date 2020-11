innenriks

Det viser ein gjennomgang som avisa Nationen har gjort av høyringsinnspel til den nye klimaplanen til regjeringa, som skal leggjast fram før jul.

Fleire fylkeskommunar gir i høyringa uttrykk for skepsis til å redusere kjøttforbruket som eit tiltak for å få ned klimautsleppa. Frykta er at dette vil gå ut over sysselsetjing og busetjing, og at areal vil gå ut av drift.

Oslo skriv derimot at kommunen vil redusere kjøttforbruket og lage ein handlingsplan for meir vegetar.

