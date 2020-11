Jensen melder om fastlåste budsjettforhandlingar

innenriks

– Vi har ein svært fastlåst situasjon i forhandlingane. Det er heilt ope på dette tidspunktet korleis dette skrid fram, sa Jensen i eit møte med pressa på Stortinget måndag.

– Det er på ingen måte gitt at vi kjem fram til semje. Dette handlar òg litt om at Frp ikkje på nokon som helst måte er ei rundingsbøye for regjeringa og regjeringspartia, legg ho til.

Ikkje møte måndag

Jensen slår samtidig fast at det ikkje blir noko nytt forhandlingsmøte måndag.

– Det er ein betydeleg avstand mellom oss. Vi må ha gjennomslaga våre for å bli samde med regjeringa. Vi forventar at regjeringa jobbar konstruktivt, målretta og systematisk for å leggje nye tilbod på bordet.

Høgre-leiar Erna Solberg, Venstre-leiar Guri Melby og KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad drøfta budsjettet med Jensen og Frp på Statsministerens kontor søndag.

Mange tema

Måndag trekte Jensen fram grensehandel og avgiftskutt på typiske lokkevarer, sysselsetjing, samferdsel, kutt i bompengane og kåra til pensjonistane som viktige saker for Frp.

Ho viste òg til at kvoteflyktningar er ei «velkjent problemstilling som blir diskutert».

– Viss det skulle vere nokon tvil: asyl- og innvandringspolitikk har alltid vore viktig for Frp, uansett kva forhandling vi sit i, seier Frp-leiaren.

Budsjettforhandlingane har gått føre seg sidan 9. november, men første veka gjekk med til å bli samde om ein ny koronakrisepakke på 22,1 milliardar kroner for kommunar og bedrifter.

– Vi må oppleve gjennomslag som gode nok til at vi kan signere på ein heilskapleg budsjettavtale. Frps gjennomslag må bli svært tydeleg, seier Jensen.