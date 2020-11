Koronapasient døydde på Sjukehuset Østfold

innenriks

Sjukehuset opplyser i ei pressemelding at fem personar no er innlagde på sjukehuset med koronaviruset.

Sjukehuset har førebels ikkje oppgitt alder på den døde pasienten. Det førre koronarelaterte dødsfallet ved sjukehuset var 20. mai.

13 tilsette ved klinikk for medisin er sett i karantene etter at ein medarbeidar testa positivt for covid-19 nyleg.

Samtidig er 92 tilsette ved sjukehuset heime frå jobb som følgje av koronakarantene. 53 tilsette ved sjukehuset har fått påvist koronasmitte sidan mars.

(©NPK)