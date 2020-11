Petter Stordalen fryktar konkursras i 2021

innenriks

– Det er heilt usannsynleg jævlig akkurat no, sa Stordalen då han deltok på Noregs Banks Finansielle fagdag.

Det er Børsen som formidlar vidare utsegnene til hotellinvestoren frå arrangementet.

Hittil har konkurstala vore låge. Men det vil ikkje nødvendigvis halde fram, åtvara Stordalen.

– Alle som har vore med på nokre kriser, veit at erfaringa er at det ikkje er i byrjinga av krisa at konkursane kjem. Ein har noko å tære på, og så kjem ordningar som skal hjelpe næringa gjennom krisa, sa Stordalen.

– Vi kjem ikkje til å sjå ei bølgje av konkursar på denne sida av nyttår, men i 2021, dersom det ikkje skjer noko med ordninga vi ser som hjelper næringa. Då vil vi sjå ei bølgje av konkursar vi aldri har sett tidlegare i historia, sa han.

