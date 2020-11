Støre seier avstanden til MDG framleis er for stor for regjeringssamarbeid

innenriks

Sentralstyret i Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) varsla måndag at dei vil setje blokksjølvstendet på pause og innleie samtalar med Arbeidarpartiet og SV etter valet neste år for å sjå kva dei kan oppnå i ein koalisjon på venstresida.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre var tydeleg før valet i 2017 på at det ikkje var aktuelt å sitje i regjering med MDG. Den avgjerda står framleis ved lag, seier Støre i ein kommentar til MDG-invitasjonen.

– Når det gjeld regjeringssamarbeid, held vi fast på at det er SV og Senterpartiet som er dei naturlege partnarane våre. Avstanden til MDG er i dag for stor i sentrale spørsmål til at eit regjeringssamarbeid er aktuelt, som i synet på industri og energipolitikk, skriv Støre i ein e-post til NTB.

Vel side for første gong

Støre understrekar at Aps linje er å snakke godt med alle parti som ønskjer eit regjeringsskifte, og seier partiet har gode erfaringar frå samarbeid med MDG dei siste åra, både i Stortinget og gjennom ulike typar samarbeid i kommunar og fylke.

– MDGs avklaring om at dei ønskjer ei regjering med tyngdepunkt i Arbeidarpartiet, styrkjer moglegheita for regjeringsskifte og ein meir rettferdig politikk som kan stoppe den veksande forskjellen og samtidig skape jobbar og kutte utslepp. Det er eg glad for, seier Støre.

Det er første gong MDG har gått så langt i å velje side i politikken nasjonalt.

MDG har heile tida påpeika at dei er eit blokkuavhengig parti, men før stortingsvalet neste år set dei blokksjølvstendet på pause ifølgje eit vedtak i sentralstyret, skriv NRK.

Grønn draumeregjering

– For valet i 2021 er det uaktuelt å gå til Høgre, seier MDG-nestleiar Arild Hermstad.

Han meiner at regjeringa ikkje har ført ein ansvarleg klima- og naturpolitikk, og at det derfor er umogleg å kunne støtte Erna Solberg som statsminister ved neste val.

Kommunikasjonssjef Nils Mørk i MDG presiserer overfor NTB at sentralstyrevedtaket ikkje er eit spørsmål om å gå bort frå blokksjølvstende, men eit taktisk spørsmål før 2021-valet.

I innstillinga frå sentralstyret mellom anna heiter at «MDGs drømmeregjering er en grønn blokk som setter klima og natur først, gjennom en koalisjon av MDG, SV og Venstre. Uten en realistisk mulighet til en grønn blokk, vil MDG innlede samtaler med Ap og SV for å se hvilke resultater man kan få til for mennesker og miljø i en koalisjon.».

Vedtaket frå sentralstyret skal behandlast i landsstyret, som har møte til helga.

