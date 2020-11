60 NTNU-studentar mistenkte for juks på eksamen

innenriks

Ifølgje Universitetsavisa gjeld det emnet TDT4100 Objektorientert programmering. Det dreier seg om rundt 30 tilfelle, der studentane er mistenkte for å ha juksa som par.

Per no er 14 saker sende over til klagenemnda med mistanke om fusk, opplyser NTNUs sentraladministrasjon, medan resten framleis er til vurdering.

Prodekan Roger Midtstraum ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk understrekar at ein ikkje kan trekkje nokon endeleg konklusjon før det er klart kor mange som blir funne skuldige i juks.

– Men dersom det viser seg at mange studentar har juksa til eksamen vil eg vere skuffa over det tillitsbrotet som dette representerer, seier Midtstraum.

Dei fleste andre eksamenar ved fakultetet i vår vart gjennomført med bestått/ikkje bestått i staden for karaktersetjing. Førsteamanuensis Hallvard Trætteberg vil ikkje seie at dei var naive ved å gå for ei eksamensform med karakterar.

– Det blir for enkelt. Eg både trur godt om studentane samtidig som eg er realist. Vi visste på førehand at eit ukjent tal ville nytte seg av ulovlege metodar. Ein kan vere skuffa utan dermed å vere naiv, seier Trætteberg.

(©NPK)