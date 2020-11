Endå ein sjukeheimsbebuar død i Eidsvoll – vikar var bekymra for smitte

innenriks

Ein vikar ved institusjonen varsla Helsetilsynet tidlegare i november.

Det er sjukeheimen sjølv som opplyser om det siste dødsfallet på nettsidene sine. Den døde er ei kvinne i 90-åra.

– Alle bebuarane ved sjukeheimen er no smitta av koronaviruset, seier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til NRK. Nesten 100 smittetilfelle blir no knytte til sjukeheimen.

Samtidig kjem det no fram at ein vikar har varsla Helsetilsynet med bekymring over smittevernet. Vikaren reagerte etter den første vakta si, skriv VG.

Vikaren fortel at smitta personar gjekk rundt som dei ville, og brukte dei same bada som ikkje-smitta. Varslaren meiner dei tilsette ikkje hadde kontroll på kor det var smitta personar og kor det var ikkje-smitta.

Vikaren meiner at sjukeheimen slurva med smittevernreglar på fleire område, at vikarane fekk mangelfull opplæring og måtte bruke smittefrakkar som ikkje passa.

Vedkommande opplevde at sjukeheimen ikkje tok ansvar då dei vart varsla, og vikaren, som tidlegare har jobba på koronapostar andre stader, valde då å ikkje ta fleire vaktar ved sjukeheimen.

Administrerande direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, seier at dei tek opplysningane svært alvorleg og at dei vil gå gjennom hendingane i den aktuelle vaktperioden.

Statens helsetilsyn stadfestar overfor avisa at dei har fått eit varsel frå vikaren, og at dei vil ta ei vurdering av saka etter å ha fått fleire opplysningar.

(©NPK)