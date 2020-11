innenriks

«Det kan ikke være tvilsomt at Imdis vedtak er ugyldig både som følge av tilblivelsesmangler, sviktende saksbehandling og feil i det faktiske grunnlag», står det i klagen frå Født Fri, som blir leidd av Shabana Rehman.

Det var i september det vart kjent at Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) kuttar statsstøtta til Født Fri, som jobbar for likestilling på tvers av kjønn, tru og etnisitet, etter at ei gransking påpeika dårleg økonomistyring i organisasjonen.

