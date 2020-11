innenriks

I den oppdaterte smittevernrettleiaren blir det òg presisert at verksemdene må sørgje for at avstand blir halde, og at det eventuelt må brukast vakter dersom det er nødvendig for å avgrense påstiging på transportmiddel utan setereservasjon.

Rettleiaren inneheld dei nasjonale tilrådingane for smittevern i kollektivtransporten. I tillegg kan lokale styresmakter gi ytterlegare råd og tilrådingar.

(©NPK)